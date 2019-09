La domenica non è tale se non si corre e ci si diverte in qualche gara in giro per l'Italia. Sembra essere questo il credo degli atleti della Podistica Vasto che anche nella domenica appena passata hanno portato il nome e i colori della città nei luoghi dove hanno gareggiato.

Nel vicino Molise, a Campobasso, si è tenuto il "XV Meeting di fine stagione" riservato agli atleti in erba, divisi nelle varie categorie. Ottimamente allenati dal tecnico Alessandro Brattoli, si sono distinti i seguenti atleti del vivaio della Podistica Vasto: Giuseppe Costanzo primo nella serie 2 dei 5000m ed 11mo nella classifica finale, Alessio Corvino 3° nei 500m Esordienti e Matteo ed Alessia Forte, ben piazzati anche loro nella stessa categoria.

A Pescara invece si è svolta la sedicesima edizione della "D'Annunziana" e chissà se Gabriele D'Annunzio, oltre che a volare e scrivere poesie, aveva anche la passione per la corsa, perchè sicuramente sarebbe stato felice di vedere le vie della sua città natale percorse da un fiume multicolore di quasi 1500 podisti provenienti da buona parte del Centro Italia, impegnati nella classica maratona di 42,195 km e mezza maratona di 21,097 km. Non poteva mancare anche qui la Podistica Vasto, presente con ben 13 atleti capitanati dalla presidente Antonia Falasca. Nella regina delle corse su strada buonissimo 7° posto assoluto di Nicolino "Zuzù" Catalano, unico atleta biancorosso a parteciparvi ,con il tempo di 2h e 53m mentre nella "Mezza" è stato Davis Cericola il meglio piazzato (60°assoluto) fermando il crono a 1h e 27m. Di rilievo il 4° e 5°posto di categoria di Alessandra Bruno e della presidente Falasca considerando il buon numero di atlete presenti alla competizione.

Pierpaolo Del Casale

Adetto Stampa Podistica Vasto