Sarà svelato solo il prossimo 25 ottobre il percorso completo del Giro d'Italia 2017, edizione numero 100 della corsa rosa. Ma, nelle ultime settimane, circolano anticipazioni sulla gara ciclistica che, questo è già stato annunciato, partirà dalla Sardegna. L'obiettivo degli organizzatori è quello di attraversare il maggior numero di regioni italiane e ripercorrere le salite leggendarie che hanno fatto la storia del Giro d'Italia.

Tra queste ci sarà la durissima salita del Blockahus, primo arrivo in salita della corsa rosa che, dopo la partenza in Sardegna, risalirà la penisola passando dalla Sicilia e poi dalla Puglia. Secondo i portali specializzati la tappa precedente arriverà a Peschici (storico traguardo per velocisti) e quindi il giorno successivo potrebbe esserci la partenza dal Molise per poi attraversare l'Abruzzo e fare rotta verso i 2mila metri del Blockhaus, dove Eddy Merckx vinse nel 1967.

Nel risalire verso le montagne il percorso si snoderà lungo le strade del Vastese, con un'attenzione particolare per Vasto. Non ci sarà l'emozione della partenza, come nel 2013 a San Salvo [GUARDA LE FOTO], ma gli appassionati delle due ruote potranno ammirare da vicino i big del ciclismo a caccia della maglia rosa e vivere una giornata all'insegna della bicicletta.

Inoltre, l'auspicio è quello di poter vedere in gara la squadra "di casa", la Vini Fantini-Nippo De Rosa, il team italo-giapponese (con il cuore abruzzese) guidata dal capitano Damiano Cunego.