Sconfitta casalinga all'esordio della BCC San Gabriele nel campionato di serie C. Le ragazze allenate da Stefania De Felice hanno perso 3-1 (21-25/25-20/19-25/20-25) contro la Nuova Scuola Pallavolo Teramo. Positive le prestazioni del libero Alice Bevilacqua e dell'opposta Alessandra Miscione in una partita caratterizzata da tante imprecisioni ed errori al servizio.

Dopo il primo set conquistato dalle ospiti le vastesi sono riuscite a pareggiare i conti. Nel terzo e quarto set è però mancata quella spinta necessaria per far propria la partita. Sabato prossimo la BCC San Gabriele sarà di scena in casa della Do.gi. Gioielli Arabona.

BCC San Gabriele: Andreoni, Cuccaro, Di Croce, Miscione, Russo, Scotti, Spadaccini, Bevilacqua, Marciano. Allenatrice: De Felice.