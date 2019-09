Frontale in località Zimarino sulla SS16 a Vasto. Una Fiat 500 L condotta da un vastese ha impattato frontalmente contro una jeep con a bordo una coppia di Scerni. Da una prima ricostruzione pare che la 500 abbia cercato di evitare un'auto che aveva rallentato per i lavori in corso ritrovandosi la jeep davanti.

Ad avere la peggio è stata la passeggera della jeep con targa britannica, moglie del conducente. L'auto di provenienza inglese ha la guida a destra ed è stato così il lato passeggeri a essere maggiormente coinvolto nell'impatto. La donna è stata portata al 'San Pio' dall'ambulanza del 118.

Le altre persone coinvolte hanno riportato lievi contusioni e raggiungeranno l'ospedale autonomamente per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e la municipale di Vasto.