"Sconforto per lo stato di degrado assoluto in cui versano via Osidia, via Aimone, via Anelli, corso Dante e le strade limitrofe". E' un gruppo di residenti del centro storico a rivolgersi, tramite Zonalocale.it, al sindaco di Vasto, Francesco Menna.

"In particolare ci riferiamo al fatto che fino a qualche settimana fa, passava un piccolo mezzo bianco che puliva e spazzolava la strada dagli escrementi di piccioni. Da quando hai deciso di togliere questo mezzo, sostituendolo, stranamente con persone che conducono un carretto e con la scopa, gli escrementi dei volatili sono aumentati in forma esponenziale, così come anche la puzza. Siamo ritornati indietro di 100 anni, non concepiamo il senso di questo cambio, di questa sostituzione.

I residenti chiedono al primo cittadino "di risolvere il problema e di prendere dei provvedimenti in merito, confidiamo nella tua buona fede. Le inviamo le foto dello stato delle strade. La ringraziamo e la stimiamo".

Gruppo di vastesi storici