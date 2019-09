PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Rallenta il Piazzano in testa fermato dalla Tollese nell'anticipo di ieri (2-1). Il sabato di anticipi ha visto in campo anche il Real Porta Palazzo in trasferta a Ortona. I gialloneri conquistano il loro secondo punto con un pareggio per 2 a 2; Torres con una doppietta recupera due volte lo svantaggio. Anticipo anche per il Real Montazzoli che cade vittima della Marcianese alla sua prima vittoria. Finisce 2 a 1 per i padroni di casa con la rete dei biancoblu firmata da Venditti.

La giornata odierna ha fatto registrare l'atteso ritorno alla vittoria dello Sporting San Salvo che in casa supera per 4 a 2 il Roccaspinalveti. Sugli scudi capitan Cardarella autore di una doppietta; completano il conto della formazione di mister Marcello, Lamberti e il bomber Costantini. I sansalvesi, così, raggiungono a quota 8 lo Scerni fermato a Paglieta da un pareggio per 2 a 2.

Giornata no per il Trigno Celenza che sul campo del San Vito cade per 4 a 2. Per i celenzani in gol vanno Michilli e Di Pardo (lo stesso Di Pardo non ha trasformato un rigore sul risultato di 2 a 1). È, infine, buio pesto per il Fresa. I biancorossi perdono anche a Guastameroli: 2 a 1 (Ivano Delle Donne). La formazione di mister Stella resta pericolosamente ultima a 0 punti.

Da segnalare nel prossimo turno il derby tra Real Porta Palazzo e Sporting Vasto.

LA 5ª GIORNATA

Guastameroli - Fresa 2-1

Marcianese - Real Montazzoli 2-1 (ieri)

Ortona - Real Porta Palazzo 2-2 (ieri)

Paglieta - Scerni 2-2

Sporting San Salvo - Roccaspinalveti 4-2

Tollese - Piazzano 2-1 (ieri)

Trigno Celenza - S. Vito 2-4

Riposa Tre Ville

LA CLASSIFICA

Piazzano 12



Guastameroli 11

Tollese 11

Ortona 10

Scerni 8



Sporting San Salvo 8

Real Montazzoli 7

S. Vito 7

Paglieta 6

Marcianese 5

Tre Ville 4

Trigno Celenza 2

Roccaspinalveti 2

Real Porta Palazzo 2

Fresa Calcio 0

IL PROSSIMO TURNO

Fresa - Ortona

Real Montazzoli - Scerni

Real Porta Palazzo - Sporting San Salvo

Roccaspinalveti - Trigno Celenza

S. Vito - Marcianese

Tollese - Paglieta

Tre Ville - Guastameroli

Riposa Piazzano

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Odorisiana e Atletico Cupello esagerano nel girone F di Seconda. La squadra di mister Marrocco in casa liquida la pratica Villa S. Maria e sale al secondo posto solitario in classifica. L'andazzo della partita si capisce già dopo 15 minuti quando Mirco Di Matteo rompe l'equilibrio; passa un altro quarto d'ora ed Eugenio Vitelli raddoppia. Il dominio biancoverde si consolida nella seconda frazione di gioco: Loreta (55') e ancora Vitelli (80' e 87', oggi tripletta per lui) firmano il 5 a 0. Con lo stesso risultato l'Atletico Cupello ha espugnato Quadri. Anche qui una tripletta: è quella di Emanuele Mirolli che insieme a Giuseppe Luciano e Giuseppe Marino regala la rotonda vittoria ai biancorossi.

Sorride anche lo Sporting Vasto che dimostra di fare sul serio. In casa supera per 2 a 0 il Carunchio 2010 e si porta al terzo posto solitario; in gol oggi D'Amelio e Nesit, ma il vantaggio poteva essere più largo. Seconda vittoria di fila per il San Buono: Suriano, Pardi e Piccirilli permettono ai giallorossi di superare in trasferta per 3 a 2 il Real Carpineto Sinello (per i padroni di casa, sotto di tre reti, gol di Domenico D'Addario e Amed Andrei). Pareggia il Mario Turdò tra le mura amiche. Buba Baldeh firma la rete che vale un punto (per gli ospiti Luca Iamunno) contro il Di Santo Dionisio.

Sconfitte, infine, per Gissi (1 a 0 ad Altino) e Real Casale a Palena (4 a 1, gol casalese di Scardapane su rigore).

LA 4ª GIORNATA

Mario Turdò - Di Santo Dionisio 1-1

Odorisiana - Villa S. Maria 5-0

Palena - Real Casale 4-1

Quadri - Atletico Cupello 0-5

Real Carpineto Sinello - San Buono 2-3

Sporting Altino - Gissi 1-0

Sporting Vasto - Carunchio 2010 2-0

Tornareccio - Mario Tano 1-4

LA CLASSIFICA

Mario Tano 12



Odorisiana 10

Sporting Vasto 8

Atletico Cupello 7

Tornareccio 7



Sp.Altino 7

San Buono 6

Di Santo Dionisio 5

Palena 4

Mario Turdò 4

Quadri 2015 4

Gissi 3

Carunchio 2010 2

Real Carpineto Sinello 2

Villa S. Maria 2

Real Casale 1

IL PROSSIMO TURNO

Mario Tano - Quadri

Atletico Cupello - Real Carpineto Sinello

Carunchio 2010 - Sporting Altino

Di Santo Dionisio - Sporting Vasto

Gissi - Odorisiana

San Buono - Mario Turdò

Tornareccio - Palena

Villa S. Maria - Real Casale