LENTELLA - SANSALVESE - Il big match di giornata è il derby tra i gialloverdi di Lentella e i biancazzurri di San Salvo. La città per diversi anni non ha avuto formazioni militanti in Terza categoria e, inoltre, nelle stagioni passate (e in quella attuale) sono stati tanti i sansalvesi passati per Lentella. Partita sentita, quindi, con un pubblico di tutto rispetto: nutrito il gruppo di tifosi ospiti arrivati nel piccolo comune (molti di loro appartenenti al gruppo Sconvolts dell'Us che si è sciolto da poco). In segno dell'amicizia tra le due società, la Sansalvese ha donato un mazzo di fiori alla squadra di casa poco prima del fischio iniziale.

I primi a rendersi pericolosi sono gli ospiti con Di Ninni che manda alto. Poi Giuseppe Tracchia – oggi in grande forma – sfiora il gol da pochi passi: il n.1 avversario compie il miracolo. La partita cambia al 16' con una stupenda rovesciata di Tracchia da dentro l'area da posizione defilata: il centrocampista ex Montalfano riesce a piazzare la palla sul secondo palo. Passa un quarto d'ora e i lentellesi raddoppiano: calcio di punizione di Tracchia, palla non trattenuta dal portiere ed Elia Portellini insacca sulla ribattuta. Al 38' i sansalvesi accorciano con Davide Di Ninni (uno degli ex di turno) su rigore concesso per fallo di mano.

Al ritorno in campo gli ospiti cercano di schiacciare i gialloverdi, ma la difesa fa buona guardia. È così di nuovo Tracchia e di nuovo di rovesciata al 20'st a siglare la rete della sicurezza. A cinque minuti dalla fine Luigi Valentini chiude i conti (gol contestato per presunto fuorigioco). I sansalvesi non si danno per vinti e prima del fischio finale prendono due traverse in pochi minuti: prima con Chioditti (altro ex) direttamente su calcio piazzato, poi con Cordisco di testa. Finisce 4 a 1. A fine partita terzo tempo con la porchetta tra le due squadre offerta dal dirigente locale Fabio Moro.

LE ALTRE PARTITE - Vola il Torrebruna che dopo la goleada di domenica scorsa ne segna altri 4 in trasferta a Pollutri. Francesco Marianacci (doppietta), Domenico D'Acciaro e Riccardo Bodani siglano le reti della rotonda vittoria. Domenica prossima big match in casa contro il Lentella.

L'Alto Vastese è ben rappresentato anche dalla New Robur: la società di Castiglione Messer Marino sbanca Casalanguida con un rotondo 3 a 0 e resta a punteggio pieno. Davide Magnacca apre le marcature di testa, poi Mattia Iacovone, completa l'opera Nicola La Fratta in contropiede.

Dinamo Roccaspinalveti e Aurora Furci non si fanno male, finisce 0 a 0. Altro pareggio a Vasto tra lo United e la Virtus Tufillo. Bruno Berardini porta avanti i biancorossi raggiunti, poi, da Nicola Ramundi. L'altra vastese, l'Atletico, vince per 3 a 1 contro il Guilmi. In gol Kane (doppietta) e Muscariello; per i guilmesi, ancora a 0 punti, Filippo Racciatti. Arriva, infine, la prima vittoria anche per il Real San Giacomo che ieri ha sconfitto il Montalfano: gol di Orunesu e Sabatini per i padroni di casa e Griguoli per gli ospiti.

LA 2ª GIORNATA

Atletico Vasto - Guilmi 3-1

Casalanguida - New Robur 0-3

Dinamo Roccaspinalveti - Aurora Furci 0 - 0

Lentella - Sansalvese 4-1

Pollutri - Torrebruna 0-4

Real San Giacomo - Montalfano 2-1 (ieri)

Vasto United - Virtus Tufillo 1-1

LA CLASSIFICA

Torrebruna 6

New Robur 6

Lentella 4

Dinamo Roccaspinalveti 4

Virtus Tufillo 4

Sansalvese 3

Montalfano 3

Atletico Vasto 3

Real San Giacomo 3

Aurora Furci 2

Vasto United 1

Casalanguida 0

Guilmi 0

Pollutri 0

IL PROSSIMO TURNO

Aurora Furci - Atletico Vasto

Guilmi - Casalanguida

Montalfano - Pollutri

New Robur - Virtus Tufillo

Real San Giacomo - Vasto United

Sansalvese - Dinamo Roccaspinalveti

Torrebruna - Lentella