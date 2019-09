Arrivano al PalaBCC i primi sorrisi della stagione per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket che, nella seconda giornata di campionato di serie C silver, batte 59-48 il Torre Spes. Prima della palla due è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Eugenio Rossetti, 16enne cestista di Trieste che ha perso la vita mentre giocava una sfida di campionato a Brescia. Coach Cardillo ha ritrovato Dipierro e capitan Ierbs, assenti all’esordio in casa del Mosciano.

Con loro sono Di Tizio, Cordici e Pace a vestire i panni dei veterani per guidare i ragazzi del settore giovanile vastese chiamati a vivere l’esperienza in prima squadra. La Vasto Basket parte bene, viene poi raggiunta e superata dagli avversari che chiudono avanti a metà tempo, tornando negli spogliatoi in vantaggio per 33-29. La Vasto Basket piazza un importante break ad inizio terzo quarto, venendo poi nuovamente riavvicinata dal Torre Spes. Nell’ultimo parziale i vastesi mettono sul parquet la loro grande voglia di vincere, blindano la difesa e chiudono bene le azioni d’attacco fino alla sirena finale.

Primi punti conquistati e tanto entusiasmo per la squadra del presidente Paglione chiamata in questa stagione a perseguire un duplice obiettivo: far bene in campionato e supportare la crescita dei giovani del vivaio biancorosso.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket - Torre Spes 59-48 (19-18/29-33/46-44/59-48)

Vasto Basket: Pace 12, De Guglielmo, Flocco, Cordici 3, Dipierro 15, Stefano 10, Di Tizio 7, Di Rosso 10, Ierbs, Peluso 2, Pugliese, Bernardotto. Coach: Cardillo

Torre Spes: Di Giorgio 10, Di Michele, Domenicucci D. 6, Radoccia 4, Piscione 8, Di Rocco, Cordesco, Libertini, Antinucci 5, Domenicucci E. 8, Di Flavio 7. Coach: Patricelli