È stato un Futsal Vasto dai due volti quello che ieri, nella seconda giornata del campionato di serie C2, ha battuto 6-5 l'Atri. Nei primi 30 minuti gli uomini di mister Giacomucci sono stati assoluti padroni del campo, andando sul 5-0 con le doppiette di Mileno e Suriani ed il gol del pokerissimo siglato da Di Giacomo. Nel finale c'è la rete degli ospiti che approfittano della poca concentrazione dei biancorossi in fase di gestione del pallone.

Nella ripresa si riparte con lo stesso copione del primo tempo e arriva anche la rete del 6-1 firmata Mileno che, dopo aver superato un paio di avversari, manda la palla in gol con un raffinato scavetto. Ma, quando la partita sembra ormai in cassaforte, ecco che arriva il blackout di Bozzelli e compagni. L'Atri segna per quattro volte di fila (6-5) e intravede un insperato pareggio. Negli ultimi minuti, poco adatti ai deboli di cuore, la difesa biancorossa respinge gli attacchi avversari e Della Penna chiude definitivamente la sua porta. Al triplice fischio può così esultare il Futsal Vasto che conquista i primi 3 punti della stagione.