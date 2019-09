Capistrello - US San Salvo 0-1

(17'st Molino)

Il San Salvo infila la quarta vittoria consecutiva e, approfittando del pareggio del Francavilla, sale in testa alla classifica del campionato di Eccellenza insieme al Paterno e proprio al Francavilla. I biancazzurri nel primo tempo riescono a reggere di fronte agli attacchi dei padroni di casa grazie ad una retroguardia compatta e ad un'ottimo Cialdini. Nella ripresa la squadra di mister Longo ci mette un quarto d'ora a trovare la rete del vantaggio. Sugli sviluppi di un fallo laterale il pallone arriva in area sui piedi di Molino che batte a rete. Poi gli ospiti sono bravi a chiudere ogni spazio all'arrembante Capistrello a caccia del pareggio. Con il primato in tasca il San Salvo proverà ad allungare la striscia positiva già domenica prossima al Bucci quando arriverà la Renato Curi Angolana.

Cupello - Acquaesapone 6-2

(25’ Giuliano, 1’st De Fabritis, 2’st Petito, 6’st, 12’st su rigore e 20’st Maio, 38’st Augelli, 46’st Di Biase)

Il Cupello ci mette un tempo ad ingranare la marcia ma poi si scatena e conquista la prima vittoria casalinga della stagione con una goleada. Nel primo tempo segna Nando Giuliano e si va al riposo sull'1-0. Poi, nella ripresa, De Fabritiis va in gol già al primo minuto. Gli ospiti accorciano le distanze ma poi ci pensa Maio, con la sua personale tripletta, a portare i rossoblu su 5-1. Al tabellino dei marcatori si iscrive anche Augelli, con la rete del 6-1 e, nel recupero, gli ospiti segnano su rigore per il definitivo 6-2.

I risultati

Alba Adriatica - Morro d’Oro 2-1

Amiternina - River Chieti 65 1-2

Capistrello - San Salvo 0-1

Cupello - Acquaesapone 6-2

Miglianico - Virtus Teramo 0-1

Montorio 88 - Paterno 0-2

Nerostellati - Francavilla 0-0

Penne - Sambuceto 1-0

RC Angolana - Martinsicuro 0-0

La classifica

18 Francavilla

18 Paterno

18 San Salvo

17 Martinsicuro

14 Acquaesapone

14 Alba Adriatica

14 Nerostellati

11 Cupello

11 River Chieti 65

10 Capistrello

10 Sambuceto

9 Virtus Teramo

7 Amiternina

7 Montorio 88

7 RC Angolana

5 Morro d’Oro

4 Miglianico

4 Penne