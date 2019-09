Un'automobile sezionata e abbandonata tra i campi di Lentella. La scoperta è stata fatta qualche giorno fa da agricoltori del posto. I resti del veicolo si trovano in una strada interpoderale tra le campagne che costeggiano la Statale 650 - Trignina in direzione di Isernia. A quanto pare, sarebbero state avvistate alcune persone intente a scaricare i pezzi delle auto da un furgone; le stesse persone, vistosi scoperte, sarebbero andate via in fretta e furia senza completare lo scarico.

Sul posto sono rimaste parti meccaniche – tra le quali il cambio – e sezioni di scocca e carrozzeria; è riconoscibile una portiera, ma è difficile risalire all'automobile. Del ritrovamento sono stati informati i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria. Non è escluso che dietro l'apparente semplice gesto di inciviltà, si nasconda la necessità di sbarazzarsi di un veicolo rubato e usato per altro.