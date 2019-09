Casalbordino - Raiano 0-1

Stop casalingo per i giallorossi di mister Farina nella 7ª giornata del campionato di Promozione. I padroni di casa partono subito bene riuscendo a creare molto ma senza concretizzare. Nel secondo tempo, con il Casalbordino ancora padrone del campo, arriva il gol degli ospiti con Tiberi che serve Di Mascio per l'1-0 del Raiano. I padroni di casa non si perdono d'animo e hanno una reazione d'orgoglio che, però, non porta alla rete del pareggio.

Spoltore - Vasto Marina 3-0

Senza storia la partita del Vasto Marina in casa dello Spoltore, squadra chiamata a contendere al Chieti Torre Alex la vittoria del campionato. I padroni di casa, ben messi in campo, trovano il vantaggio già al 32' del primo tempo con Grassi. Canosa para un rigore che nega allo Spoltore il raddoppio nei primi 45 minuti. Nella ripresa, però, segna ancora la squadra di casa, di nuovo con Grassi e poi con Petre. La squadra dei mister Liberatore e Barisano, anche oggi con tanti under in campo, prova a farsi valere ma poco può di fronte ad un'avversaria superiore.

La 7ª giornata

Bucchianico - Sporting Casolana 0-0

Casalbordino - Raiano 0-1

Chieti Torre Alex - Castello 2000 1-0

Fossacesia - Virtus Ortona 0-0

Silvi - Castiglione Valfino 1-0

Spoltore - Vasto Marina 3-0

Sulmonese Ofena - Palombaro 5-1

Val di Sangro - Il Delfino Flacco Porto 0-0

Villa 2015 - Passo Cordone 3-0

La classifica

21 Chieti Torre Alex

17 Spoltore

15 Villa 2015

14 Silvi

12 Raiano

12 Val di Sangro

11 Bucchianico

11 Passo Cordone

10 Sulmonese Ofena

8 Casalbordino

8 Fossacesia

8 Il Delfino Flacco Porto

6 Castello 2000

5 Vasto Marina

5 Virtus Ortona

4 Palombaro

2 Castiglione Valfino

2 Sporting Casolana