Concentrazione, efficacia ed efficienza. Sono le caratteristiche che mister Gianluca Colavitto chiederà ai suoi giocatori anche oggi, nella sfida che la Vastese giocherà all'Aragona alle 15 contro il Campobasso. I biancorossi, che recuperano Marinelli ma devono ancora rinunciare a capitan Allocca, si presentano in questa 7ª giornata del campionato di serie D potendo guardare tutti dall'alto insieme all'Agnonese. Il tecnico campano, però, getta acqua sul fuoco. "Non abbiamo fatto ancora nulla - ha detto il tecnico biancorosso nella conferenza stampa della vigilia -. È un dato di fatto che abbiamo fatto 14 punti e siamo primi ma è un dato di fatto anche che sono passate appena sei partite. Ce ne sono tantissime da giocare ed è ancora presto per fare il punto della situazione".

L'allenatore della Vastese, ancora imbattuta in campionato (e senza sconfitte, tranne quelle in Coppa, da quasi un anno) guarda alla sfida che verrà consapevole che le difficoltà possono nascondersi dietro ad ogni angolo. "Io inculco umiltà. Ogni partita ha una storia a sè. Se non entri in campo nel modo giusto vai in difficoltà anche contro la juniores. Bisogna essere sempre concentrati per ottenere il massimo ogni domenica". C'è spazio anche per parlare di risultati e bel gioco. "A me la domenica interessano i tre punti. Dico ai miei ragazzi che bisogna essere efficienti ed efficaci. L'efficacia te la danno i tre punti, l'efficienza la prestazione. Se sei efficace ma non sei efficiente sono contento, forse anche di più".

Domenica, dopo la vittoria a Matelica, Colavitto è stato acclamato a gran voce dai tanti tifosi arrivati nelle Marche. "Mi ha fatto enormemente piacere perchè sinceramente non me l'aspettavo. So benissimo che avere un consenso unanime è impossibile. Chi paga il biglietto è giusto che magari critichi l'allenatore, che fischi, che dica la sua se le cose non vanno. L'importante è che io onori ogni giorno la maglia della Vastese e dia il massimo verso la squadra e verso la piazza".

Il Campobasso arriverà a Vasto dopo il netto successo di una settimana fa con l'Alfonsine che ha permesso ai rossoblu di salire a quota 8 in classifica, a 6 lunghezze dai biancorossi. Colavitto, con tutta probabilità, si affiderà all'undici iniziale sceso in campo a Matelica per centrare un'altra affermazione in campionato.

