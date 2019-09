Decine di macchine danneggiate, ettari di terreno distrutti, danni ad abitazioni e strutture ricettive e tante persone rimaste ferite. È questo il bilancio dell’improvvisa e violenta grandinata che ieri mattina ha colpito in particolar modo i Comuni di Casalbordino e Villalfonsina [LEGGI]. Chicchi enormi, grandi come palline da tennis, che hanno causato danni non ancora quantificati ma stimati in diverse migliaia di euro. Basti pensare a tutte le autovetture i cui vetri sono andati in frantumi e quelle che presentano decine di ammaccature. La perturbazione che ha portato con sè la grandine è arrivata dall’entroterra e ha rovesciato la sua violenza in una fascia compresa tra Casalbordino e Villalfonsina, partendo dalle contrade Vidorni e Verdugia, Santo Stefano e poi scendere fin verso il mare.

Casalbordino - Donna e due figli feriti [LEGGI]

La situazione a Villalfonsina. “È stato davvero un qualcosa di impressionante - racconta il sindaco Mimmo Budano -. Al momento non abbiamo dati precisi ma credo che almeno 20 autovetture abbiano avuto i vetri rotti e in totale una cinquantina sono state pesantemente danneggiate. Ma i danni più gravi li hanno subiti i nostri agricoltori. C’è chi doveva ancora terminare la vendemmia e ora ha tutta l’uva a terra. Stessa situazione per gli uliveti. È un danno gravissimo perchè a Villalfonsina ci sono diverse famiglie che vivono esclusivamente con l’agricoltura”. Per questo il primo cittadino si è da subito attivato per “la richiesta dello stato di calamità naturale e per quello di emergenza. Sono due procedure differenti che vogliamo percorrere perchè quanto accaduto ha dello straordinario e i nostri cittadini devono essere aiutati. Lunedì, insieme ai sindaci dell’Unione dei Miracoli, c’è un incontro già pianificato da tempo con il sottosegretario Mazzocca. Sarà l’occasione per chiedergli di interessarsi alla nostra situazione”.

La situazione a Casalbordino. “Ero in Municipio quando si è scatenata la grandinata - racconta il sindaco Filippo Marinucci -. Di Casalbordino è stata interessata solo una fascia, al confine con Villalfonsina e fino al mare. Ho raccolto le segnalazioni dei cittadini e mi sono attivato per avviare le procedure del caso. Purtroppo per tanti la situazione è drammatica, parlando con alcuni produttori di olio mi hanno riferito come il raccolto sia stato pesantemente danneggiato. E poi ci sono state tante persone ferite alla testa perchè erano in strada o stavano lavorando nei campi quando è arrivata l’improvvisa grandinata”. Un evento meteorologico di tale violenza non si ricordava a memoria d’uomo. “Ho parlato con alcuni anziani del paese che mi hanno raccontato di non aver mai assistito a nulla di simile”. I danni a Casalbordino sono arrivati fin sulla costa. In una struttura alberghiera sono ben evidenti le conseguenze della grandinata, con tavoli e sedie di plastica “bucati”, lucernai andati in frantumi così come i vetri delle autovetture.

Le procedure. I sindaci di Villalfonsina e Casalbordino hanno dato indicazioni su come procedere. “Non sappiamo se ci sarà il riconoscimento dello stato di calamità naturale e di emergenza. Intanto invitiamo chi ha subito danni a presentare la documentazione presso l’ufficio protocollo, descrivendo i danni e corredando con foto”, spiegano Budano e Marinucci.

