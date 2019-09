Per due giorni volontari in piazza a Furci per diffondere le buone pratiche di protezione civile. Il gruppo comunale di Furci è stato presente ieri e lo sarà anche oggi in piazza Beato Angelo prendendo così parte alle giornate nazionali “Io non rischio”. Per il sesto anno migliaia di volontari in tutta Italia incontreranno i cittadini per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare le popolazioni sul rischio sismico, sul rischio alluvioni e sui maremoti.

“In un Paese esposto a molti rischi naturali - spiega Mario Mazzocca, responsabile della protezione civile in Abruzzo - assumono fondamentale importanza la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze, l’adozione di buona pratiche e di alcuni semplici accorgimenti per poter dire, appunto io non rischio”. A San Salvo, uno dei 41 comuni abruzzesi che partecipa all’iniziativa, è il gruppo Fir Cb San Vitale ad incontrare i cittadini.

La campagna “Io non rischio” è nata nel 2011, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas, Ingv e Reluis, la rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica.