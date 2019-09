Arriva dal Molise la prima delusione stagionale per la Vastese juniores. A sorpresa, nella quarta giornata del girone L del campionato nazionale, i giovani di mister Roberto Cesario sono caduti sotto i colpi del Campobasso fino a oggi fermo in fondo alla classifica con zero punti ma capace di trovare con merito il primo successo della stagione. Non è bastato il momentaneo vantaggio biancorosso siglato a metà prima frazione dal solito Alessio Alberico (uscito a inizio ripresa per infortunio) freddo nel trasformare un penalty da lui stesso procurato. Immediato il pari rossoblu con il difensore Petrullo, sul finire di tempo i molisani hanno completato la rimonta trovando il vantaggio con Fagnani.

Nella ripresa nonostante la superiorità numerica, per il rosso diretto mostrato a Testa, i vastesi non sono riusciti a rientrare in carreggiata subendo anche il gol del definitivo kappaò firmato da Guglielmi. Dopo aver fallito l’appuntamento con la prima vittoria in trasferta la Vastese juniores guarda già al prossimo ostacolo, sabato 22 ottobre(fischio d’inizio ore 15.30, rettangolo di gioco ancora da comunicare) arriverà il Monticelli, sfida in salita ma i biancorossi faranno di tutto per riscattare il passo falso odierno.

Campobasso - Vastese 3-1

Reti: 20’pt Alberico(V), 25’pt Petrullo(C), 44’pt Fagnani(C), 20’st Guglielmi(C)

CAMPOBASSO: Fusco, Di Mascio, Abate, De Santis(35’st Marsili), Testa, Petrullo, D’Aversa, Borgogni, Palange(5’st Palmieri), Germano, Fagnani(17’st Guglielmi). A disposizione: Masiello, Vasaturo, De Leo, Madonna, Cosenza, Iavasile. All. Piccirilli Giovanni

VASTESE: Stivaletta, Sarchione, Abbonizio, Maccione, Bussoli, Iarocci, Natarelli(10’st Tallarino), Irace(15’st Napolitano), Alberico(1’st De Vivo), Del Casale, Benvenga. A disposizione: Pace, D’Adamo, Galiè, Fontana, Napoletano, Camarchio. All. Cesario Roberto

Arbitro: Domenico Petraglione di Campobasso (De Fabiis di Termoli e Bucci di Isernia)

Note: Ammoniti: Abate(C), Sarchione, Bussoli, Stivaletta(V) ; Espulso: 3’st Testa(C) ; Angoli: 6 – 4.

Antonio Del Borrello

Ufficio Stampa Vastese Calcio 1902