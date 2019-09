Il maltempo di queste ore ha prodotto numerosi disagi in città, sia in centro che sul litorale. Nonostante precipitazioni più modeste rispetto alle grandinate che si sono abbattute sul territorio (qui l'articolo), anche a Vasto non sono mancati problemi.

In via Omero una Fiat Multipla è finita con una ruota in un tombino, scoperchiato dalla forza dell'acqua: "La strada era invasa d'acqua - ha spiegato il conducente - era impossibile notare la falla".

Disagi e allagamenti anche in altre parti della città. A Vasto Marina, allagati scantinati, garage e seminterrati. A Vasto, problemi in diverse zone, tra cui via Madalena.

Sono al lavoro vigili del fuoco e protezione civile. Fortunatamente la perturbazione è stata di breve durata.