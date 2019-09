Con una convincente vittoria casalinga contro l'Area Aquila l'All Games San Salvo c5 sale al terzo posto del campionato di serie C1. In questa 4ª giornata di campionato la squadra sansalvese, che deve rinunciare allo squalificato Papponetti, saluta il rientro in campo di D'Amico e tra i convocati di Ninni, entrambi reduci da guai al crociato.

Nel primo tempo le squadre si equivalgono giocando su buoni ritmi e con tanto agonismo in campo. A cinque minuti dalla fine, però, i padroni di casa trovano il vantaggio con Di Ghionno dopo che gli aquilani erano rimasti in quattro per un'espulsione. Nel finale, poi, è bravo il portiere biancazzurro Ferraro a respingere gli attacchi avversari.

Gli ospiti non si perdono d'animo e, dopo pochi minuti, riescono a sfruttare un errore sansalvese e trovare il gol dell'1-1. Ma gli uomini di mister Lanza tornano in vantaggio appena cinque minuti dopo con la conclusione di Orticelli prima respinta dal portiere e poi deviata in rete da un difensore avversario. A chiudere la partita ci pensa D'Alonzo, lesto ad infilare in porta una conclusione di Marcone che era finita dalle sue parti (3-1). Negli ultimi minuti di gioco, in cui l'Area Aquila deve fare a meno del proprio allenatore, espulso per proteste, i sansalvesi riescono a reggere bene di fronte agli assalti avversari a caccia del pareggio.

Con i tre punti conquistati l'All Games San Salvo sale al terzo posto, alle spalle dello Sport Center (Celano) e dei Nobel Boys. Sabato prossimo la squadra del presidente Di Ghionno andrà a far visita all'Atletico Silvi ultimo in classifica.