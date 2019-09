Il Partito Democratico di San Salvo informa che l’evento "La centralità di San Salvo per il vastese, amministrative 2017", in programma per domenica 16 ottobre 2016, sarà rinviato.

Nei prossimi giorni il circolo PD comunicherà la nuova data per l’incontro a cui parteciperanno i segretari e i coordinatori dei Partiti e dei Movimenti del centrosinistra locale.

Partito Democratico San Salvo