Erano a bordo di una Fiat Cinquecento una madre con due bambini, diretti verso casa, quando sono stati investiti dalla furia della grandinata di questa mattina. Pochi minuti che hanno messo a repentaglio l'incolumità di persone.

Come raccontato da G. V., operaio di Casalbordino, "mia moglie e i miei figli sono stati sorpresi dalla violenta grandinata mentre stavano tornando a casa in auto; il vetro stava cedendo, così si sono fermati e hanno cercato un riparo sicuro". La violenza della grandinata, però, ha provocato ferite sia alla donna che hai suoi due figli: 5 punti di sutura per la signora, colpita alla testa, mentre contusioni e ferite lacerocontuse per i figli.

Diverse, comunque, le persone che hanno dovuto far ricorso alle cure mediche, dopo il violento temporale di questa mattina (qui l'articolo).