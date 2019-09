"Forza venite gente" è il musical presentato dalla Parrocchia San Paolo Apostolo in collaborazione con la Compagnia Teatrale "Lu Vrascire" di San Salvo. L’appuntamento è per domenica 16 ottobre presso l'Auditorium San Paolo Apostolo di Vasto alle ore 19.

"Lo spettacolo - spiegano gli organizzatori - è un musical teatrale incentrato sulla vita di San Francesco d'Assisi, portato in scena la prima volta da Michele Paulicelli nel 1981, i testi in prosa e versi di Mario Castellacci, Piero Castellacci e Piero Palumbo. La parte narrativa è affidata ai personaggi di Pietro di Bernardone (Domenico Pacchioli) e della Cenciosa (Teresa D’Adamo) che, con i loro monologhi o dialoghi, introducono o commentano, in maniera comica, le ventitré scene cantate che compongono il musical. La parte musicale della commedia mette in risalto gli stili di vita di San Francesco (semplicità, povertà, perfetta letizia, affidamento alla Provvidenza) e gli eventi che hanno caratterizzato il corso della sua vita. 'Forza venite gente' è una narrazione gioiosa della vita del Santo di Assisi che oggi più che mai ci indica la strada da seguire per incontrare Gesù nei poveri".

Interpreti (personaggi)

Marco Di Ciocco (Francesco), Serena Biscotti (Chiara), Domenico Pacchioli (Pietro di Bernardone), Teresa D’Adamo (Cenciosa), Monia Pelilli (Provvidenza/Angelo), Domenico Petragnano (Lupo/Diavolo), Paola Sabatini (Povertà), Ilaria Lauditi (Cappuccetto Rosso).

Corpo di ballo

Valentina Cicchillitti, Rosanna Pacchioli, Margherita Tana, Demetra Larcinese, Padma Ricca, Antonello Socci, Kelly Antenucci, Roberta Maria Di Bartolomeo.

Vocal coach

Serena Biscotti

Coreografie

Valentina Cicchillitti

Tecnico audio

Daniele Benna

Trucco e acconciature

Francesca Cimini, Lucia Bassani, Tonia Cimini

Scenografia

Domenico Petragnano, Domenico Pacchioli

Regia

Rosanna Pacchioli