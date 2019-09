È iniziato con il concentramento di Molfetta il campionato di serie B di tennistavolo 2016/2017. La Apd San Gabriele Vasto, inserita nel girone H, formata da Gaia Smargiassi (97ª nel ranking nazionale), Eleonora Leopardi (n.255) e Manuela Nucciarone (n.374), si è fatta valere riuscendo a chiudere l'appuntamento al terzo posto in classifica.

Le pongiste vastesi hanno conquistato un pareggio contro l'Asd TT L'Azzurro Molfetta (punteggio 3-3), sono state sconfitte dalla forte Asd Circolo Tennistavolo Molfetta (4-2) e poi hanno battuto nettamente la P.G. Frassati per 4-0.

La squadra vastese, accompagnata dal presidente Michele Ciaffi, ha ripetuto anche in questo esordio stagionale quanto di buono fatto nella scorsa stagione in serie B, con la consapevolezza che sarà possibile affrontare alla pari tutte le formazioni del girone. "I risultati delle tre atlete vastesi sono motivo di orgoglio per questo territorio - commentano i dirigenti della società vastese - . Il punto guadagnato da Manuela Nucciarone, i due punti conquistati da Eleonora Leopardi e i 6 punti su 6 di Gaia Smargiassi non lasciano alcun dubbio sul buon lavoro svolto nella società pongistica vastese della San Gabriele.

L’augurio è che tra i nuovi iscritti in società di questo anno nascano nuove stelle capaci di portare in alto i colori e la tradizione storica del pongismo della nostra città in giro per l’Italia. A tal proposito si ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di tennistavolo, per ogni età, per la stagione 2016/17 sotto la guida attenta, esperta e di altissimo livello del maestro Eliseo Litterio".