"Foto fatte alle 8 del mattino del 15 agosto, ma San Salvo è in controtendenza rispetto all'Abruzzo". Per il sindaco Tiziana Magnacca a parlare sono i numeri. Quelli relativi ai parcheggi a pagamento alla marina le danno ragione [LEGGI]: +10,23% d'incasso, +15,66% di tagliandi rilasciati dai parcometri, +17,02% di abbonamenti settimanali per turisti e segno più anche per quelli dei residenti (2,42%) e per gli over 65 (4,55%). Non ci sono ancora i dati ufficiali degli albergatori, ma dai colloqui intercorsi con gli amministratori sembrerebbero positivi anche quelli, con un aumento della presenza di stranieri.

Questa mattina il primo cittadino, l'assessore al Turismo Oliviero Faienza, quello alla Cultura Giovanni Artese e Vania Perrucci per la Arcotur (la cooperativa che gestisce i parcheggi) hanno commentato questi dati.

IL BILANCIO DI 5 ANNI - Ultima stagione estiva del mandato per l'amministrazione Magnacca, quindi quale occasione migliore per ripercorrere anche gli anni passati? L'assessore Faienza ha ricordato così uno dei primi provvedimenti, lo spostamento del palco principale che prima "ostacolava il passeggio; poi il miglioramento del mercatino per il quale sono stati uniformati gli stand e programmi estivi che hanno sempre cercato di accontentare tutti con spettacoli di ogni genere, un lavoro fatto sempre in accordo con l'assessorato alla Cultura. L'ultima estate è stata finanziata con meno di 50mila euro, ma ha accontentato tutti i gusti".

INTEGRAZIONE TRA SERVIZI - Due servizi fortemente interconnessi tra loro. Sono quelli gestiti dalla Arcotur: i parcheggi a pagamento e l'informazione turistica. Grazie al relativo progetto, la cooperativa ha potuto usufruire di 65mila euro dalla Regione Abruzzo investiti nel miglioramento e l'innovazione. I parcometri sono stati dotati di un nuovo software e sono stati installati 3 totem informativi che, oltre a fornire informazioni turistiche 24 ore su 24, sono controllabili in remoto per inserirvi annunci e informazioni urgenti. "L'invito a usare questi servizi – ha spiegato la Perrucci – è stato inoltre dato tramite brevi messaggi, cambiati periodicamente, sui tagliandi dei parcheggi. Insomma, un'originalità premiata dal bando e che va in direzione della smart city. Mi piace pensare a questi due servizi come a un crowdfunding: con la monetina per il parcheggio ognuno ha contribuito a un progetto dallo scopo anche sociale".

La cooperativa, infatti, è di carattere sociale e per questo "abbiamo impiegato per tre mesi 21 lavoratori di categorie svantaggiate o emarginate".

Per quanto riguarda i numeri, la peggiore annata è stata quella del 2014, fortemente condizionata dal meteo avverso; la migliore – come numero di tagliandi emessi – quella del 2011. Dal 2014 si registra una crescita continua; l'estate 2016 ha fatto registrare un ottimo incremento, ma non si è ancora pareggiato il 2011.

DA DOVE ARRIVANO I TURISTI - Al momento dell'acquisto di un abbonamento settimanale, al turista viene rivolta una breve intervista per tracciare una mappa di provenienza degli stessi. Come prevedibile, la stragrande maggioranza arriva dalla Campania: il 27%. Poi, c'è il Lazio con il 18%; al terzo posto a pari merito Molise e Lombardia con l'11,5% dei turisti. Per il sindaco si tratta di un "gradito ritorno. Un numero consistente di lombardi mancava dagli anni Ottanta". Nel computo totale, infine, il 16% è composto di turisti provenienti dai Paesi europei, mentre il 5% da quelli extraeuropei.