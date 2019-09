Semplici fotocopie a colori o altri metodi più o meno artigianali: anche gli abbonamenti per i parcheggi estivi di San Salvo Marina sono soggetti a contraffazione. È quanto emerso questa mattina nel resoconto che l'amministrazione comunale sansalvese ha tenuto sull'andamento dell'afflusso turistico in città [LEGGI] .

A rivelarlo è stata Vania Perrucci della cooperativa Arcotur, che gestisce il servizio. Gli abbonamenti per residenti costano 15 euro e valgono dal 1° giugno al 31 agosto; a uno stesso tagliando, inoltre, è possibile associare due targhe di auto di residenti. "Se un ausiliario del traffico nota il falso tagliando – ha spiegato – si risale subito al contraffattore per la relativa multa. Cambiamo ogni anno colori, grafica e forme, ma oltre a questo abbiamo inserito un'olografia per impedire la contraffazione". Quest'anno gli abbonamenti per i residenti emessi sono stati 2.841, 67 in più dell'anno scorso.