Non è terminata l'epidemia di punteruolo rosso che dal 2012 ha aggredito le palme di Vasto Marina e del centro di Vasto. Non è bastato sradicare e sostituire 120 piante in viale Dalmazia, la strada principale della località balneare, e nel borgo antico.

Ora l'insetto killer ha ricominciato a divorare le piante di lungomade Cordella, in particolare nel tratto meridionale, che fino ad ora era rimasto quasi totalmente intatto.

Lo scorso anno le palme malate, della specie Canariensis, erano state sostituite con altre di tipo diverso, le Washingtonia, dotate di tronchi più alti e chioma più piccola, più resistenti, anche se non del tutto immuni, come dimostra quanto accaduto nel 2013 sul lungomare di Salerno. Una spesa di 59mila 600 euro complessivi.

Ora il punteruolo rosso è tornato ad attaccare.