Il 20 ottobre Miriam Di Iorio salirà sull'aereo che la porterà in Australia, a Perth, dove parteciperà ai Mondiali di Atletica Master. Da giovane era stata una promessa dell'atletica leggera italiana, poi un lungo stop fino a tre anni fa, quando ha ripreso a correre e, con tanti sacrifici, a tornare vincente. A suon di affermazioni a livello italiano ed europeo nelle categorie master, l'atleta vastese ha conquistato il pass per i campionati mondiali di atletica riservati agli over 35. E così, nella città gemellata con Vasto, scenderà in pista nei 100 metri, nei 200 metri e nella staffetta 4x100 tricolore, con l'obiettivo minimo di centrare le finali e poi di arrivare il più in alto possibile.

L'amministrazione comunale di Vasto, che ha voluto sostenerla in questa sua avventura mondiale, questa mattina l'ha accolta in Municipio, insieme al suo allenatore Giuseppe Di Pasquale. Il sindaco Francesco Menna, l'assessore allo sport Carlo Della Penna, il presidente del consiglio Giuseppe Forte e i consiglieri Marino Artese ed Elio Baccalà le hanno rivolto l'in bocca al lupo per le sue gare. Da Gianni Petroro, presidente dell'associazione Pro Emigranti, l'invito a portare un saluto ai vastesi d'oltreoceano che ci si augura possano essere presenti nell'impianto sede delle gare per far sentire "a casa" Miriam Di Iorio.

A partire dai prossimi giorni Miriam Di Iorio racconterà su Zonalocale la sua avventura mondiale. La seguiremo nei suoi ultimi preparativi, nel viaggio, nell'incontro con gli atleti master di tutto il mondo e, soprattutto, nelle gare, sperando che possa ripetere a livello mondiale quanto fatto in Italia e in Europa.

Nel video le interviste a Miriam Di Iorio e al suo allenatore Giuseppe Di Pasquale.