Accampamenti ai margini della pista ciclabile e bivacchi all'interno dell'ormai abbandonata ex stazione ferroviaria di Vasto Marina. I problema si ripropone, nonostante gli sgomberi eseguiti dalle forze dell'ordine nei mesi scorsi.

"Una situazione di degrado, questa, che deve preoccupare e contemporaneamente portare le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale ad attivarsi", afferma Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in movimento, l'associazione dei giovani di centrodestra. "Le une per procedere con uno sgombero immediato e la identificazione degli occupanti, l'altra per mettere in essere provvedimenti che restituiscano decoro ed anche sicurezza alla pista ciclabile di Vasto Marina, già teatro di altri preoccupanti episodi, ed alle abitazioni che con essa confinano. La sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria: occorre sicuramente una illuminazione adeguata ed una pulizia più accurata di quelle aree che, così abbandonate come sono, diventano facili luoghi di bivacchi. Non è da escludere l'impiego di Vigili Urbani per la sorveglianza del percorso ciclabile che rischia di perdere la sua frequentazione nel momento in cui ci si accorge che è pericoloso.

Così come occorre necessariamente provvedere ad una messa in sicurezza della ex stazione ferroviaria di Vasto Marina dopo aver, anche lì, sgomberato eventuali abusivi ed averli identificati. Ex stazione ferroviaria che continua ad essere una struttura abbandonata: un vero peccato in una città nella quale gli spazi pubblici sono sempre meno. Nulla è cambiato nel passaggio dalla precedente amministrazione comunale all'attuale, e gli stessi problemi che riemergono sono evidentemente la spia della mancanza di una conoscenza del territorio e delle soluzioni che invece gli amministratori dovrebbero dare".