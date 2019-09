Si trovava nel podere di sua proprietà, in contrada Bufalara, a San Salvo, quando è stato colto dal malore che gli è stato fatale. E' morto mentre lavorava in campagna B.S., 79 anni, sansalvese.

Si è sentito male attorno alle 11,40 di stamani, quando è scattato l'allarme. Allertato il 118, ma non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto sul colpo. Secondo quanto riferisce la centrale operativa del 118 di Chieti, il 79enne si trovava all'interno dell'abitacolo di un'Ape. Il medico legale ha accertato che la morte è avvenuta per cause naturali.