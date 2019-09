Continuano a cedere le condotte sotterranee di Vasto. Dopo la rampa di collegamento tra la statale 16 e via Mario Molino, in località San Nicola, è la volta di altri due crolli in lungomare Cordella e in piazza Baden Powell, ai margini di via Ciccarone.

In lungomare Cordella il preoccupante avvallamento, che era stato segnalato almeno da un anno e sottovalutato da Comune e Sasi, si è aggravato fino a causare un cedimento della pavimentazione, al di sotto della quale si è creato il vuoto. Il settore Servizi del municipio ha chiesto alla Sasi di intervenire al più presto. Intanto, l'area è stata transennata, ma l'avvallamento si allarga.

Un analogo problema si registra anche in piazza Powell, dove il Comune, per velocizzare i tempi di riparazione, ha indetto una gara d'appalto al fine di eseguire i lavori, il cui costo verrà poi addebitato alla Sasi o a un condominio privato della zona, a seconda delle cause che verranno accertate. Gli interventi costeranno 12mila euro.

Negli ultimi 5 anni, la Sasi ha rattoppato centinaia di volte tubazioni idriche e fognarie di Vasto, dove servirebbe un intervento strutturale complessivo per adeguare reti troppo vetuste.