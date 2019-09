Una selezione di offerte lavorative relative al territorio abruzzese e a quello nazionale. A cura di Alessandro La Verghetta.

Offerte per il territorio nazionale

1) 150 assunzioni per ristoranti (anche nel Chietino)

info: http://www.kfc.it

2) 26 selezioni Amadori anche per la sede di Mosciano S. Angelo

info: www.amadori.it

3) 30 operatori socio-sanitari all’Aquila

www.monster.it

4) 18 personale alberghiero

info: http://bluserena.it

5) 250 agenti di viaggio Bluvacanze in 13 regioni

info: www.bluvacanze.it

6) 5 cucitrici richieste in provincia di Pescara

info: www.monster.it

7) 700 selezioni per nuovi negozi abbigliamento

info: inditex.com

8) 130 contratti guardie giurate fidelitas

info: http://www.fidelitas.net/lavora-con-noi/

9) 32 candidature da McDonald’s ad Avezzano

info sul sito aziendale nella sezione assunzioni per Avezzano

Offerte di lavoro a Vasto

1) Apprendista macellaio: part time, massima disponibilità e flessibilità di orari ( giorno di riposo domenica), buona volontà, voglia di apprendere, iniziale tirocinio con possibilità di trasformazione in apprendistato e poi tempo indeterminato.

Info: a.laverghetta@gmail.com

2) Alleanza Assicurazioni di Vasto seleziona Junior Account da inserire nella nuova Agenzia

I candidati saranno selezionati per un contesto formativo .

Non si richiede esperienze pregresse ,ma buona capacità di relazionarsi con i clienti.

www.alleanza.it

Manda il tuo curriculum vitae a : alessandro.mormile@alleanza.it

TSIE Alessandro Mormile-Agenzia Generale Vasto 3313231392

3) 1 profilo commerciale settore informatica

inviare cv a: info@oapointgroup.it

4) 1 collaboratore interior design in Vasto (Ch)

info: 3358197166 - info@vasto.scavolinistore.net

5) Cercasi venditori per kit a indrogeno per motori diesel e benzina; risparmio 50% ca sul carburante con diminuzione delle emissioni nocive in atmosfera fino al 75%.Azienda Italiana - possibilità di lavoro su tutto il territorio nazionale e nei paesi della Comunità Europea.

Per informazioni inviare un messaggio o chiedere spiegazioni tramite Whats app al n. 346/3075521

6) Lavoro di consulenza come legal banker: iscrizione gratuita ad un albo professionale nazionale

Per informazioni ed iscrizione ad un corso di formazione di sette ore inviare un messaggio al n. 368/3561296

Selezione Eures

LINK: http://www.centroimpiegoprato.it/modules/smartsection/item.php?itemid=17

Offerte della provincia di Chieti

http://www.chietilavoro.it e

http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1

Corsi di formazione Afor

Link: http://www.aforabruzzo.it/corsi-riconosciuti-regione-abruzzo-san_salvo-vasto-termoli-foggia-pescara-lanciano-campobasso-san_severo-puglia-molise-formazione-riconosciuti-catalogo/

Si suggerisce la consultazione di questi siti dedicati alle offerte di lavoro: www.lavoreconcorsi.com, www.gazzettadellavoro.com, www.ijobs.it.