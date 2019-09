Dopo i record e le medaglie ai campionati italiani master e agli europei per Miriam Di Iorio si avvicina un appuntamento più che importante. L'atleta vastese, infatti, parteciperà all'edizione 2016 dei Mondiali Master di atletica leggera che si svolgeranno dal 26 ottobre al 6 novembre a Perth, in Australia. Un'occasione speciale per la 50enne velocista vastese che, nella città gemellata con la sua terra, proverà a conquistare una medaglia nelle sue specialità, i 100 e 200 metri.

Sono questi giorni di allenamenti e di preparativi per la lunga trasferta oltreoceano che la vedrà partecipare all'appuntamento mondiale riservato agli atleti over 35. Domani, venerdì 14 ottobre alle 11, la sua partecipazione al Mondiale master verrà presentata a palazzo di Città dal sindaco Menna e dall'assessore allo sport Della Penna, con la presenaz del presidente dell'associazione Pro Emigranti, Gianni Petroro. Con Miriam Di Iorio ci sarà anche l'allenatore Giuseppe Di Pasquale che, in questi mesi, ne ha curato la preparazione in vista dell'appuntamento mondiale.

A partire dai prossimi giorni Miriam Di Iorio racconterà, con uno spazio su Zonalocale, la sua avventura mondiale. La seguiremo nei suoi ultimi preparativi, nel viaggio, nell'incontro con gli atleti master di tutto il mondo e, soprattutto, nelle gare, sperando che possa ripetere a livello mondiale quanto fatto in Italia e in Europa.