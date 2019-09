Si allunga la lista della auto rubate recuperate in A14 dalla polizia stradale di Vasto Sud. L'ultima è una Citroën C3 bloccata dopo un breve inseguimento in autostrada in territorio di San Salvo e risultata rubata a Pescara. "Verso le ore 3 odierne – ricostruisce la Polstrada – è stato dato l’alt poco prima dello svincolo di Vasto Sud, in territorio del comune di San Salvo, ad un’autovettura il cui conducente, invece di fermarsi, accellerava repentinamente ponendo in atto manovre elusive. Pronta la reazione del personale in servizio che riusciva a bloccare il veicolo in fuga sulla corsia di ingresso allo svincolo di Vasto Sud e nonostante il tentativo di resistenza del conducente, riusciva a bloccarlo".

Si tratta di G. C., classe 1984, originario di Cerignola (FG), ora denunciato per furto aggravato. A bordo dell’auto, la cui portiera era stata forzata, una centralina elettronica ed una chiave di accensione modificate avevano reso possibile in pochi attimi il furto della medesima. Sono in corso le indagini per individuare eventuali fiancheggiatori del malvivente.