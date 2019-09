Non si arrestano i furti d'auto in zone centrali non molto lontane tra loro. Nelle notte scorse è toccato a un condominio di via Genova Rulli, non molto distante da dove è stata rubata la Fiat 600 contenente importanti documenti sanitari [LEGGI].

Due i veicoli sottratti dallo stesso cortile in due notti consecutive. Nel primo caso i ladri hanno scavalcato il recinto, aprendolo poi dall'interno, e rubato una Fiat 500 L. A 24 ore di distanza – la notte successiva – è toccata a una Fiat Panda posteggiata sempre nello stesso parcheggio condominiale. Questa volta, probabilmente, i malintenzionati hanno avuto il compito più facile potendo aprire il cancello con il telecomando presente nella prima auto.

MOVIMENTI SOSPETTI - Con il ripetersi di questi spiacevoli episodi si alza anche il livello di attenzione dei cittadini di fronte a movimenti sospetti. Qualche giorno fa in corso Europa, un residente ha notato un individuo che stava armeggiando intorno a un'auto parcheggiata e ha avvisato la polizia. Alla vista degli agenti l'uomo è fuggito.