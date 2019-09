Una delegazione composta dal sindaco, Francesco Menna, dal presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte e dall'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, ha rappresentato Vasto al congresso nazionale dell'Anci (associazione nazionale dei Comnuni d'Italia), che si è svolto ieri a Bari. Con loro l'ex sindaco e attuale presidente dell'Anci Abruzzo, Luciano Lapenna.

Anci, eletto Decaro - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è stato eletto presidente nazionale dell'Anci dall'assemblea congressuale riunita a Bari. Decaro, 46 anni, esponente del Pd, è sindaco di Bari dal giugno 2014 e dal gennaio 2015 è vicepresidente Anci Nazionale. Prima dell'elezione a sindaco, era stato assessore comunale ed è stato eletto alla Camera alle politiche del 2013. Decaro è stato eletto a maggioranza, 4 gli astenuti, 10 i voti contrari.

"La scelta per Decaro è forte, autorevole e importante - ha detto il presidente uscente dell'Anci, Piero Fassino - dopo molti anni viene eletto il sindaco di una grande città del Mezzogiorno, un amministratore che ha una comprovata esperienza, un sindaco giovane, che parlerà alle nuove generazioni di amministratori. Per tutte queste ragioni, stiamo facendo una buona scelta". Fassino ha ringraziato anche Matteo Ricci ed Enzo Bianco, in corsa, fino a qualche settimana fa, per la poltrona di presidente dell'Anci, oltre al vicepresidente Paolo Perrone.