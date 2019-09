"Passata la festa, gabbato lo santo". O meglio: passata l'inaugurazione, tolte le bici. E' quello che hanno pensato i molti cittadini che hanno segnalato a Zonalocale.it le postazioni di bike sharing, rimaste vuote dopo l'inaugurazione del 25 settembre scorso.

A spiegare il perché è Piergiorgio Molino di Vivere Vasto Marina, il consorzio che raggruppa i commercianti della riviera: "Molti sicuramente si staranno chiedendo cosa stia succedendo in quest'ultimo periodo. La fase di start-up per iBike Abruzzo è iniziata e stiamo lanciando il sistema di bike sharing: lo spieghiamo facendo provare gratuitamente sul posto il funzionamento di questo servizio, che sarà attivo dalla primavera 2017. Si tratta - chiarisce Molino - di giornate informative in cui viene spiegato il funzionamento dell'App per sganciare le bici elettriche dalla stazione di ricarica fino al riaggacio alla stessa, sempre tramite l'App. Ogni sabato e domenica, alle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, compatibilmente con le condizioni meteo, i cittadini possono venire a trovarci in piazza Fiume e in lungomare Duca degli Abruzzi per essere aggiornati sul funzionamento del servizio e per provare gratuitamente le nostre biciclette elettriche".