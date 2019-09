Un piatto di pasta all’amatriciana accompagnato da un assaggio di porchetta e buon bicchiere d vino rosso. Sono gli ingredienti che accompagneranno la raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia dello scorso 24 agosto che si terrà sabato prossimo 15 ottobre a San Salvo. È l’iniziativa denominata Un’amatriciana per Amatrice promossa dal Gruppo Alpini di San Salvo, sostenuta dalla Pro Loco di San Salvo e patrocinato dal Comune di San Salvo.

"Il nostro gruppo ha voluto compiere un gesto concreto – spiega Antonio Litterio, capogruppo degli Alpini di San Salvo – per quanti hanno subito danni rilevanti e sopportato profonde ferite perdendo gli affetti più cari e le loro case. Ci siamo messi a disposizione con il nostro coro e con i nostri volontari e ci ritroveremo in piazza con il sostegno della locale Pro Loco per contribuire attraverso un piatto di pasta all’amatriciana".

Il Gruppo Alpini di San Salvo invita tutti per sabato 15 ottobre dalle ore 17.00 in piazza San Vitale a contribuire alla raccolta fondi (costo della degustazione 5,00 euro). L’intero ricavo della manifestazione “Un’amatriciana per Amatrice” sarà inviato per il tramite dell’Associazione Nazionale Alpini. In casa di pioggia la manifestazione si svolgerà all’intero del Palazzetto dello Sport a San Salvo Marina.

Hanno collaborato Keydea4business, Macelleria Punto Carne, Supermercati Raspa Conad, Cantine Evangelista, Porchetta Fratelli D'Addario e Caffetteria Risto-bar Parima.