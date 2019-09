Continua l'impegno dei gruppi di Protezione Civile del territorio del Vastese a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto. E tante sono le dimostrazioni di solidarietà attraverso gesti concreti per sostenere le attività che quotidianamente si svolgono ad Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e nei Comuni limitrofi dove, con tanto impegno, si sta andando avanti per dare forza alla ricostruzione. Nei giorni scorsi un dono è arrivato anche da parte del Comitato Festa di San Rocco di Casalbordino. La raccolta fondi effettuata in occasione della festa ha permesso l'acquisto di un carrello portavivande donato alla mensa da campo di Arquata del Tronto. Il presidente del Comitato, Eugenio Cinosi, ha affidato il dono al gruppo comunale di Protezione Civile Madonna dell'Assunta che, a sua volta, ha provveduto alla consegna al coordinatore nazionale Fir Cb, Saverio Olivi.

I volontari dell'associazione casalese, guidati dal presidente Tommaso Bucciarelli, sono stati presenti ad Arquata nelle scorse settimane. Tra i turni di permanenza nel reatino i volontari hanno partecipato anche allo smantellamento del campo della protezione civile della Regione Abruzzo a Grisciano, nel Comune di Accumuli. Ad oggi sono decine i volontari che da Vasto, San Salvo e dai Comuni del Vastese hanno dato il loro contributo alle operazioni di emergenza dei primi giorni post sisma e, nel corso delle settimane, all'assistenza dei cittadini.