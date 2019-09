Finisce senza gol e con poche emozioni la sfida di andata del secondo turno di Coppa Italia tra Cupello e Sambuceto. I rossoblu, reduci dalla sconfitta in campionato in casa del Francavilla, hanno provato a conquistare la vittoria senza però riuscire a finalizzare alcune buone occasioni. Sarà quindi la gara di ritorno, in calendario per il prossimo 23 novembre, a sancire chi passerà il turno e accederà alla semifinale.

I risultati del secondo turno (andata)

Scontri diretti

Capistrello - Paterno 1-3

Cupello - Sambuceto 0-0

Martinsicuro - Morro d'Oro 1-2

Triangolare A

Alba Adriatica - R.C. Angolana 1-0 (riposa Francavilla)