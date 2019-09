Sei gol subiti in due partite. Poi per tre domeniche rete biancorossa inviolata e primato in classifica conquistato. C'è anche la costante crescita del reparto difensivo tra i fattori positivi della Vastese Calcio nel girone F del campionato di serie D. Domenica, contro il forte attaco del Matelica, i biancorossi di mister Colavitto sono riusciti ad alzare un muro per impedire a Pera & co. di andare in gol.

Nella retroguardia vastese sono in crescendo le prestazioni di Francesco Campanella che, domenica, non ha potuto contare della presenza di capitan Allocca al suo fianco ma ha trovato nell'esordiente Marco Bartoli - che tra l'altro ha bagnato il debutto con il gol - un compagno di reparto affidabile.

Domenica arriva all'Aragona il Campobasso reduce dalla vittoria casalinga con l'Alfonsine. I biancorossi vogliono continuare nella striscia positiva di risultati di questo inizio stagione con la consapevolezza che, come dice Campanella, "vincere aiuta a vincere".