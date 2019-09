Hanno provato a sradicare la colonnina contenente la cassaforte, ma non ci sono riusciti e si sono dati alla fuga all'arrivo dei carabinieri. Notte movimentata in via del Porto a Vasto, dove ignoti hanno assaltato il distributore TE scappando poi a mani vuote. Il gruppo entrato in azione – secondo una prima ricostruzione dei fatti – era formato da 4-5 persone. Poco prima due veicoli sono stati rubati non molto lontano: un furgone da una fabbrica della zona industriale per abbattere la colonnina e un pick-up sottratto, invece, a un'attività nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Vasto Nord e che doveva servire per trasportare la cassaforte.

Il forte rumore provocato dall'impatto del furgone con la colonnina ha svegliato i residenti della zona che hanno allertato i carabinieri. "È successo intorno alle 2 – racconta D.C. a zonalocale.it, agente della Federalpol arrivato sul posto – quando è suonato l'allarme. Sono arrivato nel giro di qualche minuto e c'erano già i carabinieri. I ladri sono scappati dividendosi. I soldi non sono riusciti a prenderli, ma hanno sfondato tutto".

STESSA TECNICA DI SAN SALVO - Le modalità dell'assalto ricordano molto quelle del colpo riuscito a San Salvo nel novembre del 2014: una banda composta da 7 persone sradicò la colonnina di via Grasceta grazie a un camioncino rubato nella zona industriale e si diede alla fuga con i soldi. Ne nacque un inseguimento in A14 che si concluse con l'arresto di 4 membri [LEGGI]; altri 3 aderenti alla banda, specializzata in colpi simili, furono poi arrestati nel febbraio scorso [LEGGI].

AREA DI SERVIZIO NEL MIRINO - Per l'area di servizio di via del Porto non c'è pace. Nella primavera del 2014 subì prima un tetantivo di furto andato male, poi i ladri ci riprovarono riuscendo nell'intento portando via 8mila euro dal self service [LEGGI]. Il 23 marzo scorso, invece, ignoti esplosero diversi colpi di arma da fuoco contro la vetrina del bar [LEGGI].