Dopo il successo della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, per la dodicesima Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione organizzata ogni anno per portare l’arte del nostro tempo al grande pubblico, i Musei Civici di Palazzo d’Avalos propongono un insolito e accattivante itinerario tra le collezioni "Mediterrania e Segni d’Arte".

La simbologia dei miti e delle iconografie della cultura classica continua ancora a oggi a influenzare la vita dell’uomo e a connotare i linguaggi dell’arte moderna e contemporanea, dalla pittura alla scultura, dal cinema alla fotografia. Attraverso una lettura originale che coinvolge e affianca l’arte contemporanea e l’arte classica, affronteremo le metafore che da sempre traducono le paure dell’uomo. I 'mostri' di ieri sono gli stessi 'mostri di oggi'. Per l’occasione e per tutta la giornata sarà consentito l’ingresso gratuito alla sezione contemporanea dei musei. Nel pomeriggio alle 17,00 laboratorio gratuito per bambini e ragazzi.

Musei Civici di Palazzo d'Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente, 5.

tel. 0873/367773-3343407240

palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it - Facebook: Palazzo d'Avalos Meraviglia d'Abruzzo