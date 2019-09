A che punto è la sanità nella provincia di Chieti? Le ultime notizie dal territorio sono quelle della chiusura delle guardie mediche di Celenza sul Trigno (prorogata di un mese), Cupello e Scerni, della riduzione oraria del punto di primo intervento di Gissi e della recente inaugurazione dell'elisuperficie di Torrebruna per favorire l'atterraggio dell'eliambulanza.

Di questo e dello stato di salute della sanità in provincia si parlerà venerdì 14 ottobre al caffè letterario Herzok Bookbar di San Salvo (via Grasceta). Presenti per l'occasione l'on. Maria Amato, Franco Caramanico e i sindaci del territorio. Appuntamento alle ore 18.