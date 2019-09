Andrea Iannone non prenderà parte al GP del Giappone, in programma questo weekend sul circuito di Motegi. A darne notizia è il team Ducati con un comunicato ufficiale.

"Il pilota abruzzese del Ducati Team si é sottoposto la scorsa settimana ad una serie di esami che hanno evidenziato il quasi totale assorbimento dell'edema e l'inizio del processo di calcificazione alla terza vertebra dorsale, fratturata a Misano durante la caduta nelle prime prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il medico di fiducia di Iannone ha però consigliato al pilota di proseguire con la riabilitazione e di attendere ancora alcuni giorni, e un'ulteriore evoluzione positiva della processo di guarigione, prima di scendere nuovamente in pista.

Il pilota di Vasto, d’accordo con la sua squadra, ha quindi deciso di saltare il GP del Giappone e di rientrare in gara a Phillip Island per il GP di Australia, in programma dal 21 al 23 ottobre. Lo scorso anno, proprio a Phillip Island, Iannone disputò una gara entusiasmante, terminata sul podio in terza posizione. Il Ducati Team ha deciso di non sostituire Iannone per la gara giapponese e quindi a Motegi per la squadra italiana sarà presente solo Andrea Dovizioso".