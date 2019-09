Dopo la "pausa" dovuta all'organizzazione del Trofeo podistico "Città del Vasto" tenutosi domenica scorsa, gli atleti della Podistica Vasto sono tornati ad indossare canotta e scarpette per schierarsi di nuovo al nastro di partenza di una nuova competizione. Domenica scorsa una nutrita rappresentanza biancorossa ha infatti preso parte ad una delle classiche del podismo abruzzese: la Stralanciano, giunta alla 37ma edizione.

Marco Orfini, Luciano Fabrizio, Giovanni Viti, Tonino Baccalà, Nicolino Dario, Giuseppe Costanzo, Denis Cortellini, Mauro Battista, Maurizio Corvino, Gianluca Spenza, Gian Lorenzo Molino a cui si sono aggiunte anche le nuove leve della società, i bambini dai 5 ai 10 anni di età che hanno dimostrato già di avere buone gambe in questa ed altre precedenti occasioni.

Il percorso, della lunghezza di 10,2 km, si è snodato per le vie del centro storico di Lanciano e nei suoi pressi ed ha visto affermarsi come miglior atleta della Podistica Vasto Giovanni Viti giunto 17° assoluto e 2° di categoria. Piazzamenti di rilievo anche per gli altri atleti del sodalizio vastese che hanno condiviso le emozioni e la fatica della gara con altri 400 e più partecipanti.

Pierpaolo Del Casale

Addetto Stampa Podistica Vasto