Serie C2 /// Real Pescara - Futsal Vasto 3-1

Sabato amaro per il Futsal Vasto che, sul sontuoso parquet del Palarigopiano davanti agli occhi di mister Colini (allenatore del Pescara in serie A) e di alcuni suoi giocatori cede nei minuti finali ad un Real Pescara ben organizzato e con un bagaglio di esperienza di gran lunga superiore a quello dei vastesi. Nonostante ciò sono i biancorossi ad andare in vantaggio e chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla volèe di destro di Suriani che coglie di sorpresa il portiere di casa. Nella ripresa si alza il pressing vastese per impedire a D’Ambrosio e compagni di tornare in carreggiata. Purtroppo a metà ripresa su una disattenzione difensiva arriva il pareggio pescarese. Gli ospiti non ci stanno e nel pressare gli avversari riescono per ben tre volte ad arrivare a tu per tu con il portiere ospite ma si fanno ipnotizzare e non concretizzano le occasioni avute. Come da dura legge del calcio “gol mangiato, gol subìto”, ecco che arriva il raddoppio dei padroni di casa con discesa sulla destra del laterale, palla imbucata in mezzo e tap-in vincente alle spalle di un incolpevole Della Penna. A 5' dal termine la squadra ospite gioca la carta del portiere di movimento che però non porta i frutti sperati a causa di molta confusione e indisciplina tattica. Negli ultimi attimi concitati di partita arriva anche la terza rete di casa a discapito dell'incolpevole Rossi che, nel frangente, si trovava nei pali con la casacca da portiere di movimento. La squadra di mister Giacomucci torna a casa con molto rammarico e 0 punti ma con la consapevolezza di aver fatto qualche passo in avanti rispetto alla partita di coppa. Sabato si torna tra le mura amiche della palestra dei Salesiani per ricevere la visita dell’Atri, già affrontata in Coppa.

Serie C femminile /// Futsal Vasto - Cus Teramo 1-8

Seconda sconfitta in campionato per le ragazze del Futsal Vasto. Nella sfida casalinga contro il Cus Teramo la squadra allenata da Francesco Suriani perde 8-1, dopo aver chiuso già sotto per 4-1 nel primo tempo. Contro una squadra nettamente superiore dal punto di vista fisico e tecnico, le vastesi non si sono perse mai d’animo, consapevoli che in questa nuova avventura nel calcio a 5 ci sarà da imparare partita dopo partita. La rete biancorossa nel primo tempo è stata siglata da Marika Tiberio. Mercoledì sera, alle 20 presso il campi della Promo Tennis, le ragazze del Futsal Vasto torneranno in campo per la sfida di Coppa Abruzzo.