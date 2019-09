Avvicendamento epocale quello che avverrà il 12 ottobre a Palmoli. Il nuovo parroco – già presente in paese da qualche settimana – don Albert Mbombo prenderà il posto che per circa 80 anni è stato contraddistinto dalla presenza dei Figli della Sacra Famiglia.

Il nuovo parroco arriva dalla diocesi di Mbuji-Mayi, Repubblica Democratica del Congo. La festa d'ingresso, ufficiale è in programma quindi mercoledì prossimo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie con una santa messa che verrà celebrata da S.E. Mons. Bruno Forte alla presenza di tutti i parroci dei comuni limitrofi; tra questi don Davide Schiazza, responsabile giuridico della parrocchia unitamente alle massime autorità civili.

"Durante la messa – spiegano dalla parrocchia – alcuni ragazzi e ragazze riceveranno il sacramento della Cresima. L'intera comunità nel dare il benvenuto e augurare buon lavoro a don Albert, ringrazia i parroci della Congregazione Figli della Sacra Famiglia che si sono avvicendati per 80 anni con le loro attività religiose, con i loro insegnamenti di vita, punti di riferimento importanti per l'intera comunità palmolese. Un ringraziamento particolare va anche a Mons. Bruno Forte per aver provveduto, con l'affetto di un Padre, a donare alla comunità un altro pastore".