Al via anche la campagna abbonamenti per la nuova Stagione di Prosa del Teatro Rossetti. Lunedì 17 ottobre 2016, presso l’ufficio economato del Comune di Vasto, in orario d’ufficio, avrà inizio la campagna abbonamenti. Il cartellone degli spettacoli è consultabile sul sito del teatro: www.teatrorossetti.it.

Il costo dell’abbonamento ordinario è di € 60. Il costo dell’abbonamento per gli studenti fino a 25 anni è di € 40. Dal 10 al 14 ottobre ai vecchi abbonati è data la possibilità di riconfermare il proprio abbonamento. Intanto continua con successo la campagna abbonamenti per la bellissima stagione concertistica.