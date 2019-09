Inizia con una sconfitta esterna il cammino della BCC Generazione Vincente Vasto Basket nel campionato di serie C silver. Dopo l'amara retrocessione della scorsa stagione i biancorossi tornano a disputare un campionato regionale con l'obiettivo di conservare la categoria facendo maturare i tanti ragazzi del settore giovanile inseriti nel roster della prima squadra.

Ieri, a Mosciano Sant'Angelo, è arrivata una sconfitta per 64-42 per gli uomini di coach Massimo Cardillo, approdato a Vasto durante l'estate. Solo nel primo quarto la formazione vastese, priva di Dipierro e Ierbs, ancora fermi ai box, è riuscita a mantenere la sfida in equilibrio. Una sconfitta che va messa presto in archivio per prepararsi ad affrontare il debutto casalingo, domenica 16 ottobre al PalaBCC contro il Torre Spes, formazione di Torre de Passeri.