Piovono gol nell'Alto Vastese nella prima giornata di Terza categoria. A Castiglione Messer Marino la partita tra New Robur e Atletico Vasto finisce 6 a 0. I padroni di casa dilagano con La Fratta, Magnacca, Iacovone, Fangio e D'Ippolito (doppietta). A Torrebruna i locali, al ritorno sui campi dopo anni di assenza, ne segnano altrettanti contro il Real San Giacomo; per gli ospiti Enzo Sabatini segna il gol della bandiera. Risultato finale: 6 a 1, (nel Real espulso Di Fonzo).

Parte con il piede giusto l'esordiente Sansalvese. In casa liquida 3 a 0 la pratica Pollutri grazie ai gol di Di Martino, Di Virgilio e Chioditti. A fine match terzo tempo insieme alla formazione avversaria.

Inizia bene anche il Montalfano tornato in Terza. Sul campo della contrada cupellese i gialloverdi battono per 2 a 1 l'esordiente Vasto United. Padroni di casa in gol con Griguoli e Palena, Giorgio Finamore per i biancorossi.

A Tufillo la gara equilibrata tra Virtus e Casalanguida si decide negli ultimi 10 minuti, quando Michele Felice realizza la rete che vale tre punti per la formazione di casa.

La Dinamo Roccaspinalveti espugna Guilmi 3 a 1. In gol per la formazione di mister Gabriele Suriano Edy Ramundo, Ibini Ebenezer e Luca Suriano. I padroni di casa vanno a segno con il solito Loris Tracchia.

Chiude la giornata, infine, l'unico pareggio del primo turno. È quello tra l'Aurora Furci e il Lentella: ospiti in vantaggio con Luigi Valentini, poi raggiunti dalla rete di Adrian Micle.

LA PRIMA GIORNATA

Aurora Furci - Lentella 1-1

Guilmi - Dinamo Roccaspinalveti 1-3

Montalfano - Vasto United 2-1

New Robur - Atletico Vasto 6-0

Sansalvese - Pollutri 3-0

Torrebruna - Real San Giacomo 6-1

Virtus Tufillo - Casalanguida 1-0

LA CLASSIFICA

New Robur 3

Torrebruna 3

Sansalvese 3

Dinamo Roccaspinalveti 3

Montalfano 3

Virtus Tufillo 3

Aurora Furci 1

Lentella 1

Casalanguida 0

Vasto United 0

Guilmi 0

Pollutri 0

Atletico Vasto 0

Real San Giacomo 0

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - Guilmi

Casalanguida - New Robur

Dinamo Roccaspinalveti - Aurora Furci

Lentella - Sansalvese

Pollutri - Torrebruna

Real San Giacomo - Montalfano

Vasto United - Virtus Tufillo