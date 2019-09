L’11 ottobre farà tappa a vasto il camper verde di Pharmavegana in Tour. Gli chef Gianluca Ronchi e Francesca Hunt, a partire dalle ore 16.00, nella sala Michelangelo di Palazzo D’Avalos, saranno i protagonisti di uno showcooking e sveleranno segreti e trucchi di una cucina sana e naturale.

Questa iniziativa, unica nel suo genere, è stata organizzata dalla Farmacia Savelli di Vasto che fa parte del network di farmacie Pharmavegana. “Dal nome potrebbe sembrare una rete di farmacisti che si occupa solo di vegetariani e vegani, ma non è così - spiega la dottoressa Bianca Maria Taverniti, responsabile del settore nutrizione della Farmacia Savelli- . Il nostro percorso formativo, che prevede quattro livelli di crescita per quattro anno consecutivi, ci permette di accompagnare le persone, se curiose e ben disposte, verso il cambiamento non soltanto nella scelta del cibo, in base ai loro principi etici e salutistici, ma anche nell’integrazione consapevole e nell’uso di quelli che sono chiamati cibi funzionali.

L’attenzione verso questo argomento è nata da una curiosità e sensibilità personale - sottolinea la dottoressa Taverniti -. Sensibilità accompagnata dalla convinzione che una sana ed attenta alimentazione sia la chiave del nostro benessere”.

Tra le attività di Pharmavegana c’è anche il progetto Pharmateacher, Un farmacista a scuola grazie al quale abbiamo avuto la possibilità di portare nelle scuole primarie un laboratorio alimentare dal titolo Favole da mangiare – racconta la dottoressssa Bianca -. Nel mese di aprile , insieme alle dottoresse Silvia e Marianna, abbiamo tolto i camici e indossato le tute per vivere insieme ai bambini delle classi VA e VB della scuola Peluzzo un’esperienza unica con l’obiettivo di ascoltare cosa pensano i bambini del cibo ed educarli ad una consapevolezza alimentare facendogli scoprire cosa accade nel nostro corpo quando introduciamo del cibo. Un’educazione alimentare fatta attraverso le favole della nostra infanzia e giochi divertenti ed interattivi".

L’evento dell’11 ottobre, la cui partecipazione è aperta a tutti, "sarà l’occasione per far sapere che ci sono dei professionisti e un luogo nel quale ci si può recare per saperne di più, la Farmacia Savelli che ormai da anni mostra sensibilità su queste tematiche".

Farmacia Savelli

Via Giulia, 12 - Vasto

tel. 0873/367249

www.farmaciasavelli.it

Informazione pubblicitaria